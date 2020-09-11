Рабочего придавило ковшом экскаватора на Бору Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Рабочего придавило ковшом экскаватора в Борском районе. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По предварительным данным, 18 сентября работники подрядной организации во внерабочее время ремонтировали экскаватор около деревни Телятьево. Двое из них подняли ковш, чтобы заменить гидравлический шланг, и затем отошли на перекур.

Когда они вернулись, увидели, что 41-летнего рабочего, который ремонтировал соседний экскаватор, придавило ковшом их машины.

Как сообщает СУ СК, по факту гибели мужчины проводится доследственная проверка. В настоящее время следователи устанавливают, при каких обстоятельствах мужчина оказался под ковшом.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.