Банк "Открытие" обновил мобильный банк для предпринимателей Бизнес

Фото: с сайта банка "Открытие"

Банк "Открытие" обновил мобильный банк для предпринимателей. Как сообщили в пресс-службе банка, владельцы малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели могут воспользоваться обновленной версией мобильного банка с 22 сентября 2020 года.

Клиентам банка стали доступны сервисы онлайн-конверсии по биржевым котировкам и совершение платежей по QR-кодам. Кроме того, клиенты могут просмотреть историю выставленных счетов на оплату. Новая версия мобильного приложения "Бизнес-Портал" опубликована в официальных магазинах Apple App Store и Google Play Market 22 сентября.

"Владельцы бизнеса все чаще пользуются мобильными приложениями банков, растут требования к их функциональности и удобству. Поэтому при работе над обновлением мы в первую очередь ориентировались на оценки и отзывы клиентов. Уверен, наши клиенты по достоинству оценят обновление", — прокомментировал заместитель начальника управления развития электронного бизнеса юридических лиц банка "Открытие" Виталий Сытников.

Помимо мобильного приложения для популярных платформ iOS и Android, банк "Открытие" предлагает клиентам малого и среднего бизнеса удобный интернет-банк и открытое API – возможность объединить сервисы банка с другими приложениями. Узнать, как бизнесу вырасти за счет цифровых технологий, предприниматели могут с помощью образовательной платформы Open Academy.

Подробнее о дистанционном обслуживании юридических лиц можно узнать на сайте банка.