Нижегородская область хочет развивать с МТС проекты в сфере обращения с мусором Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ПАО "МТС" Алексей Корня обсудили развитие в регионе совместных цифровых проектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Рабочая встреча состоялась перед началом конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) 23 сентября 2020 года.

Одной из тем обсуждения стал проект по цифровому управлению твердыми коммунальными отходами (ТКО), который МТС уже реализует в Нижнем Новгороде. Этот проект пока является пилотным, но его внедрение в масштабах всего города должно помочь усилить контроль за качеством вывоза мусора, экологической обстановкой и появлением несанкционированных свалок.

Еще одним из ключевых направлений сотрудничества стал проект по созданию сети экологического мониторинга в Нижегородской области, который обеспечит комплексные наблюдения за качеством и состоянием атмосферного воздуха. Также были рассмотрены возможности использования технологий Big Data (когда данных больше, чем 100 Гб) в целях дальнейшего развития инфраструктуры региона.

"Очень отрадно, что МТС развивает экологическое направление. Сейчас по поручению президента РФ Владимира Путина ведется работа над корректировкой национального проекта "Экология". Дополнительно появится федеральный проект по мониторингу. Думаю, что те наработки, которые есть у компании МТС, можно было бы развить в рамках этого проекта. В сфере обращения с ТКО также недостаточно развита программно-аппаратная и цифровая среда. Пилотный проект в Нижегородской области был признан успешным, и мы обсудим, как его можно тиражировать и совершенствовать. Отдельно хочется отметить наше сотрудничество в период пандемии. Это касается рассылки информационных сообщений, работы колл-центров и многого другого", - сказал Глеб Никитин.

"Нижегородская область традиционно является важнейшим регионом для МТС, здесь у нас сосредоточены мощные технологические, финансовые и сервисные центры компетенций. Мы намерены и дальше укреплять и расширять сотрудничество в области инновационных, экологических и инфраструктурных объектов", - пояснил Алексей Корня.

"В частности, к 800-летию Нижнего Новгорода компания МТС намерена открыть в столице Поволжья новое пространство для стартапов и молодых технологичных компаний на базе собственного акселератора МТС StartupHub. Центр будет способствовать продвижению региональных стартапов на федеральный и международный уровень", - добавил он.