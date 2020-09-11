Как выбрать шины для автомобиля?

Если вы решили приобрести шины для своего автомобиля, вам нужно изучить несколько параметров, чтобы выбрать нужный вариант. Вот основные характеристики, которые следует учитывать при покупке шин:

Сезонность. Высота протектора. Вид конструкции шины. Высота. Индекс скорости. Диаметр.

Давайте разберем эти параметры по отдельности.

Сезонность - это очевидный параметр, который оказывает огромное влияние на выбор резины. Выбирать покрышки нужно зависимости от того времени года, для которого они предназначены. Конечно, можно приобрести всесезонную резину, но она не будет иметь необходимых свойств для эксплуатации в суровом климате. Если вы живете в области, где есть четкая смена сезонов, лучше выбирать отдельно летние и зимние шины. Кама - официальный сайт шин предлагает по доступной цене. Здесь вы сможете найти большой выбор шин разной размерности с разными характеристиками. Опирайтесь на рекомендации производителя.

Что касается типа протектора, то рисунок может быть симметричным и несимметричным. Также он бывает направленный и ненаправленный. Направленность увеличивает возможность отведения воды из пятна контакта и уменьшает риски аквапланирования. Ассиметричный протектор увеличивает курсовую устойчивость. Шины могут продаваться с камерой, а также без неё. В нынешних условиях вопрос подбора шины почти предопределен. Почти все используемые шины являются бескамерными и имеют соответствующую маркировку.

Вид конструкции корда - это характеристика, которая не требует огромного внимания при подборе шин. А вот диаметр покрышки должен учитываться более тщательно. Он должен подходить под диаметр диска. Чтобы узнать, какой диаметр необходимо приобрести, следует обратиться к руководству по использованию.

Ширина шины - это также значимый параметр. Покрышки могут быть различной ширины. Шина небольшая сядет домиком на диске. Очень широкая также будет неудобной в эксплуатации. Любая модель авто имеет определенное количество диаметров. Все подобные варианты рекомендуются производителем и указываются в руководстве по использованию авто.

Достаточно широкая шина увеличивает площадь контакта с дорожным покрытием, но при этом она повышает вес автомобиля, увеличивает затраты топлива. С увеличением ширины шины увеличивается и ее склонность к аквапланированию.

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