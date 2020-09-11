"Ростелеком" и Ростех представили на ЦИПР новые решения на базе 5G Бизнес

Фото: Ростелеком

"Ростелеком" и Госкорпорация Ростех представили на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2020) в Нижнем Новгороде новые цифровые решения на базе мобильных сетей пятого поколения (5G). Об этом сообщает пресс-служба "Ростелккома".

В прес-службе пояснили, что Ростех впервые продемонстрировал функциональный макет базовой станции 5G отечественного производства. "Ростелеком" представил практические варианты использования возможностей 5G.

"Ростелеком" совместно с дочерней компанией Tele2 организовал в месте проведения ЦИПР-2020 тестовую зону сети пятого поколения. В реальных условиях городской среды и застройки обеспечена скорость передачи данных до 1 Гбит/с.

Проведение ЦИПР-2020 в офлайн-формате стало возможным благодаря принятым мерам по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности. На тестовой сети развернут сервис автоматического дистанционного мониторинга состояния здоровья участников конференции, который с использованием технологий машинного зрения отслеживает температуру, применение средств индивидуальной защиты (масок) посетителей и соблюдение социальной дистанции. Для работы сервиса установлены тепловизоры, камеры наблюдения и мобильные видеотерминалы. Все установленное оборудование подключено по сети 5G и выдерживает высокие нагрузки. В случае выявления нештатных ситуаций система автоматически присылает уведомления для принятия мер.

Ростех представил на ЦИПР-2020 функциональный макет базовой станции и другие отечественные решения для строительства сетей пятого поколения, созданные предприятиями госкорпорации. В целевой конфигурации к 2023 году базовая станция будет совместима с любым оборудованием, работающим в соответствии со спецификациями 3GPP (консорциум, созданный операторами и вендорами для разработки спецификаций мобильной связи). "Ростелеком" и Ростех в рамках трехстороннего соглашения с правительством РФ отвечают за разработку дорожной карты внедрения в России сетей мобильной связи пятого поколения.

С новыми решениями "Ростелекома" и Ростеха на объединенном стенде познакомились министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и другие представители органов власти и бизнеса.

Технология 5G может использоваться для автоматизации в промышленности, сельском хозяйстве, городском управлении и ЖКХ, энергетике и других отраслях экономики. Сети связи пятого поколения позволят достичь сверхвысоких скоростей передачи данных при минимальной задержке, поддержки большого количества одновременно подключенных устройств и обеспечить при этом возможность гибкой и быстрой настройки цифровых решений.

"Забота о здоровье сотрудников в условиях пандемии — одна из ключевых задач для каждого предприятия. Мы продемонстрировали возможности прикладного применения технологии на ЦИПР-2020 для защиты здоровья посетителей. Подобные решения для цифровизации и повышения эффективности могут быть развернуты в любой отрасли экономики. Говоря о сетях 5G, мы фокусируемся не столько на создании инфраструктуры связи, сколько на появлении среды для внедрения цифровых сервисов в интересах граждан и бизнеса. Совсем скоро сети 5G сделают реальностью новые цифровые решения и обеспечат значительный вклад в рост экономики нашей страны", - сказал вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков.

"Технологии пятого поколения мобильной связи станут основой цифровой трансформации целых отраслей промышленности, от стабильной и безопасной работы оборудования 5G будет зависеть результат работы предприятий, жизни и здоровье людей. Поэтому критически важно, чтобы эти сети строились на отечественных технологиях. Представленные сегодня разработки свидетельствуют, что такой потенциал у нашей промышленности есть, и задачу, поставленную руководством страны по развитию собственных технологий 5G мы способны выполнить в полном объеме и в срок", - добавил директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко.