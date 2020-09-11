"Пандемия ускорила цифровизацию региона", - Глеб Никитин Политика

Глеб Никитин Фото: Кирилл Мартынов

Пятая конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) стартовала на территории Нижегородской ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пресс-службе уточснили, что конференция открылась пленарной сессией по теме "Баланс человека и технологий".



В заседании приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Ольга Голодец, начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко, президент ПАО "МТС" Алексей Корня, представители федеральных и региональных органов власти и профильных компаний сектора.

"Мы видим, какое сейчас внимание уделяет цифровому развитию России. Мне хочется поблагодарить председателя правительства Михаила Мишустина и заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, который курирует это направление, за работу с регионами страны. Эта тема очень важна для нас", - поприветствовал Глеб Никитин участников ЦИПР – 2020.

Как отметил в ходе своего выступления глава региона, пандемия ускорила цифровое развитие Нижегородской области.

"В ускоренном темпе шло развитие цифровых сервисов, например, портала "Карта жителя Нижегородской области". На пике на нем зарегистрировались около 4,5 миллионов человек. Конечно, часть - это те, кто разово пользовался порталом, но с большинством есть возможность обратной связи. Люди смогут использовать возможности портала и в дальнейшем", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что пандемия не оказала негативного влияния на развитие IT-сектора в регионе.

"Мы заняли третье место по экспорту IT-услуг в стране, а количество IT-компаний с 2019 года выросло на 25%. Основной вызов - это подготовка кадров и создание комфортных условий для работы", - подытожил Глеб Никитин.