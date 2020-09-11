Нижегородцы на всероссийской конференции ЦИПР представляют передовые цифровые решения Бизнес

Нижегородские специалисты при поддержке правительства Нижегородской области представляют передовые цифровые решения региона на всероссийской конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Пятая конференция ЦИПР проходит 23-25 сентября 2020 года в Нижнем Новгороде.

На стенде Нижегородской области представлены проекты в таких сферах, как информационные технологии, здравоохранение, образование, промышленность и многих других.

В обходе экспозиции приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, генеральный директор Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а также другие гости и участники конференции.

"Нижний Новгород - родина российского IT-образования, именно здесь впервые в стране был создан факультет вычислительной математики и кибернетики. Сейчас научное и бизнес-сообщество объединяются для решения задач по цифровизации области. Без сомнений, нам есть чем поделиться с коллегами из других регионов. К тому же ЦИПР – это отличная возможность для нижегородских ИТ-специалистов заявить о себе, представить свои проекты на федеральном уровне", – сказал Глеб Никитин.

На стенде Нижегородской области представлено более 20 проектов. Это, в частности, проект "VRОБЖ" - обучение промышленной безопасности с использованием тренажеров виртуальной реальности и форм интерактивного взаимодействия (ООО "Цифровое пространство"). Компания "Сонет" презентует технологическое решение "Считыватель масок".

"Группа ГАЗ" представила первые предсерийные экземпляры электромобиля GAZelle e-NN, собранные на конвейере Горьковского автозавода. В основе автомобиля – единая унифицированная электроплатформа, архитектура которой позволяет выпускать полную линейку лёгких коммерческих автомобилей: бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты специальной техники. До сих пор в России отсутствовало серийное производство электромобилей.

В экспозицию также входят проекты по 3D-имплантации ("АйконЛаб"), цифровому зрению, машинному обучению, блокчейн-технологиям (ООО "Интеллиджичейн"), цифровизации промышленного инструктажа на предприятиях (ООО "ТПБ") и многие другие IT-решения, разработанные в Нижегородской области, в частности, на базе Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня.

Свои проекты представляют министерство информационных технологий Нижегородской области, проектный офис Стратегии развития региона, ННГУ им. Лобачевского, НГТУ им. Алексеева, ИПФ РАН, компании "Lad IT", "Сонет", "Ватсон", "Линсофт" и многие другие.

Как ранее отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, "правительство России делает все, чтобы IT-отрасль стала еще более значимой, конкурентной и успешной".

"Стараемся делать это быстро, чтобы между идеей и ее реализацией проходило как можно меньше времени", - подчеркнул он.

Напомним, что ЦИПР – это одна из крупнейших в России конференций для диалога между государством и бизнесом по вопросам развития цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика", реализующегося в стране по указу президента РФ Владимира Путина, который говорит, что цифровая экономика — "это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы".