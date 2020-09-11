Нижегородец Александр Балабаев пропал после рабочего дня Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Нижегородец Александр Балабаев пропал после рабочего дня. Об этом ПСО "Волонтер" сообщает 23 сентября.

По информации поисковиков 44-летний мужчина пропал еще месяц назад. 24 августа он ушёл в сторону конечной остановки с работы в мкрн "Кузнечиха", с тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, волос темные, глаза карие.

Был одет в черный спортивный костюм, обут в черные кроссовки.

Особые приметы: татуировка на кисти руки, шрамы над бровью и на затылке.

Сообщить о его местонахождении мужчины можно на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 291-51-51 или инфоргу поиска: 8920-039-55-45 (Анна).