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Нижегородец Александр Балабаев пропал после рабочего дня. Об этом ПСО "Волонтер" сообщает 23 сентября.
По информации поисковиков 44-летний мужчина пропал еще месяц назад. 24 августа он ушёл в сторону конечной остановки с работы в мкрн "Кузнечиха", с тех пор о нем ничего неизвестно.
Приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, волос темные, глаза карие.
Был одет в черный спортивный костюм, обут в черные кроссовки.
Особые приметы: татуировка на кисти руки, шрамы над бровью и на затылке.
Сообщить о его местонахождении мужчины можно на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 291-51-51 или инфоргу поиска: 8920-039-55-45 (Анна).
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