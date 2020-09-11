Последние новости рубрики Общество
23 сентября 2020 15:37  [30] Нижегородец Александр Балабаев пропал после рабочего дня
23 сентября 2020 13:32  [239] Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 64 жителей Нижнего Новгорода
23 сентября 2020 12:54  [268] Нижегородская полиция сообщила о новом фейке в соцсетях
23 сентября 2020 12:40  [109] "Ростелеком. Лицей" представляет новые эксклюзивные образовательные курсы
23 сентября 2020 12:24  [107] ЕРКЦ Нижегородской области напоминает об онлайн-сервисах по оплате квитанций
23 сентября 2020 12:02  [293] Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам
23 сентября 2020 11:41  [123] Два поселка в Кстовском районе будут без холодной воды 24 сентября
23 сентября 2020 10:51  [149] Нижегородцы смогут получить пособие по безработице только по карте "МИР" с 1 октября
23 сентября 2020 10:15  [409] Нижегородский священник получил условный срок из-за квартиры
23 сентября 2020 09:32  [158] Возобновлены рейсы Нижний Новгород - Саратов
Общество

Нижегородец Александр Балабаев пропал после рабочего дня

23 сентября 2020 15:37  [30] Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Нижегородец Александр Балабаев пропал после рабочего дня. Об этом ПСО "Волонтер" сообщает 23 сентября.

По информации поисковиков 44-летний мужчина пропал еще месяц назад. 24 августа он ушёл в сторону конечной остановки с работы в мкрн "Кузнечиха", с тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, волос темные, глаза карие.

Был одет в черный спортивный костюм, обут в черные кроссовки.

Особые приметы: татуировка на кисти руки, шрамы над бровью и на затылке.

Сообщить о его местонахождении мужчины можно на горячую линию отряда ПСО "Волонтер" 291-51-51 или инфоргу поиска: 8920-039-55-45 (Анна).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph