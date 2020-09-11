Максут Шадаев и Сергей Чемезов высоко оценили нижегородские разработки в ИТ-сфере Бизнес

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и генеральный директор Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов высоко оценили нижегородские IT-разработки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Министр и глава Ростеха принимают участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит на территории Нижегородской ярмарки 23-25 сентября 2020 года.

ЦИПР – это одна из крупнейших в России конференций для диалога между государством и бизнесом по вопросам развития цифровой трансформации промышленности и реализации нацпроекта "Цифровая экономика".

"Нижегородская область уже зарекомендовала себя как один из самых мощных IT-кластеров в стране. Здесь на протяжении многих лет работают компании, которые экспортируют свои услуги, продукцию, софт. Сейчас началась активная цифровизация во властных структурах, появляются передовые решения. Все это можно только приветствовать и поддерживать! Особенно когда это делается базе отечественных решений, решений тех компаний, которые здесь в большом количестве представлены", - сказал Максут Шадаев.

Сергей Чемезов отметил, что на ЦИПРе в Нижнем Новгороде Ростех впервые демонстрирует действующую модель станции 5G.

"На конференции мы представили функциональный макет отечественной базовой станции 5G - один из основных элементов мобильной сети. Это российский продукт, созданный кооперацией наших предприятий, специализирующихся на разработках в области специальной и гражданской связи. В проекте также будет задействована технологическая кооперация с российскими производителями, которые не входят в Ростех, но обладают важными для развития 5G компетенциями", - пояснил Сергей Чемезов.

"Мы гордимся тем, что в Нижегородской области проходит столь масштабное мероприятие. Очень благодарны "Ростеху" и федеральному министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций за решение провести ЦИПР-2020 именно в нашем регионе. ЦИПР - одна из самых авторитетных площадок в IT-сфере. Символично, что ЦИПР проводится на Нижегородской ярмарке. Когда-то Нижний называли "карманом России", а сегодня мы - один из "мозговых центров" страны. Хотя эти вещи сегодня взаимосвязаны: где интеллект и технологии – там и деньги. Мы видим, какое сейчас внимание уделяет цифровому развитию России. Мне хочется поблагодарить председателя правительства Михаила Мишустина и заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, который курирует это направление, за работу с регионами страны. Эта тема очень важна для нас", - отметил Глеб Никитин.

Первый день конференции посвящен роли и месту человека в цифровой эпохе. Темой главного пленарного заседания стал баланс человека и технологий.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что цифровая экономика - "это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы".