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Общество

ВВПК сообщила об отмене ряда электричек в связи с переходом на зимнее расписание

23 сентября 2020 18:34  [32] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" сообщила об отмене нескольких электричек в связи с переходом на зимнее расписание.

Речь идет об электричках Семеновского направления, которые отменяются с 4 октября по воскресеньям.

В частности, это поезда №№ 6638/6551 сообщением Нижний Новгород – Тарасиха – Нижний Новгород и поезда №№ 6644/6553 Нижний Новгород - Семенов – Нижний Новгород.

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