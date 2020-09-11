ВВПК сообщила об отмене ряда электричек в связи с переходом на зимнее расписание Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" сообщила об отмене нескольких электричек в связи с переходом на зимнее расписание. Речь идет об электричках Семеновского направления, которые отменяются с 4 октября по воскресеньям. В частности, это поезда №№ 6638/6551 сообщением Нижний Новгород – Тарасиха – Нижний Новгород и поезда №№ 6644/6553 Нижний Новгород - Семенов – Нижний Новгород.

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