Шуховская башня после реконструкции Культура и отдых

Торжественное открытие реконструированной Шуховской башни на Оке прошло в Дзержинске 23 сентября 2020 года.

Эта башня – единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора линии электропередачи, выполненная в виде несущей сетчатой оболочки.

Реконструкция 128-метровой конструкции была проведена в несколько этапов. Вначале были воссозданы утраченные фрагменты основания башни, затем - укреплена береговая линия Оки и построена прогулочная набережная. На финальном этапе была проведена антикоррозийная обработка металлических конструкций и смонтирована динамическая подсветка башни – около 23 тысяч светодиодов. Также возле башни благоустроена близлежащая территория.

"Мы благодарны компании "Россети" за воссоздание уникального объекта. Она и до этого была одной из популярных достопримечательностей Нижегородской области, и я уверен, что после реконструкции это место привлечет еще больше внимания, в том числе мировой общественности. Это уникальный памятник русского архитектурного авангарда, рекомендованный на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Фото: Александр Воложанин