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Культура и отдых

Шуховская башня после реконструкции

24 сентября 2020 08:50  [79] Культура и отдых

Торжественное открытие реконструированной Шуховской башни на Оке прошло в Дзержинске 23 сентября 2020 года.

Эта башня – единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора линии электропередачи, выполненная в виде несущей сетчатой оболочки.

Реконструкция 128-метровой конструкции была проведена в несколько этапов. Вначале были воссозданы утраченные фрагменты основания башни, затем - укреплена береговая линия Оки и построена прогулочная набережная. На финальном этапе была проведена антикоррозийная обработка металлических конструкций и смонтирована динамическая подсветка башни – около 23 тысяч светодиодов. Также возле башни благоустроена близлежащая территория.

"Мы благодарны компании "Россети" за воссоздание уникального объекта. Она и до этого была одной из популярных достопримечательностей Нижегородской области, и я уверен, что после реконструкции это место привлечет еще больше внимания, в том числе мировой общественности. Это уникальный памятник русского архитектурного авангарда, рекомендованный на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Фото: Александр Воложанин
Шуховская башня после реконструкции
Шуховская башня после реконструкции
Шуховская башня после реконструкции
Шуховская башня после реконструкции
Шуховская башня после реконструкции
Шуховская башня после реконструкции
Шуховская башня после реконструкции
Шуховская башня после реконструкции
Шуховская башня после реконструкции
Шуховская башня после реконструкции
Шуховская башня после реконструкции
Шуховская башня после реконструкции

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Фоторепортажи
Шуховская башня после реконструкции
24 сентября 2020 08:50Шуховская башня после реконструкции

Александр Воложанин

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