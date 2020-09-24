Анализатор влажности для контроля влажности урожая

Количественное определение уровня влажности испытуемой пробы термогравиметрическим методом – широко распространенная и высокоточная методика, для осуществления которой применяется узкоспециализированное оборудование - анализатор влажности. В основе работы данных устройств лежит подготовка образца путем предварительного измерения его начального веса, высушивания, измерения итогового веса и определение разницы учтенных масс. Данная методика отличается невероятной простотой выполнения в сочетании с высочайшей точностью, впечатляющей скоростью получения результатов при условии применения качественного, технологичного оборудования.

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