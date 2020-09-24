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Бизнес

Банк "Открытие" представляет бизнес-шоу "Цифровая эволюция бизнеса"

24 сентября 2020 10:16  [81] Бизнес

Фото: с сайта банка "Открытие"

Банк "Открытие" представляет бизнес-шоу "Цифровая эволюция бизнеса". Как сообщили в пресс-службе банка, 1 октября в режиме онлайн состоится масштабное бизнес-шоу для предпринимателей "Цифровая эволюция бизнеса". Организатор — банк "Открытие".

Трансляция будет вестись через социальные сети банка в Facebook, ВКонтакте и YouTube. На бизнес-шоу участники узнают о том, как трансформировать свое мышление, автоматизировать бизнес-процессы и продавать через автоворонки, продвигать бизнес через социальные сети и маркетплейсы, создавать репутацию бизнеса, менять позиционирование бизнеса, а также о новых технологиях и решениях, позволяющих предпринимателям эффективно развивать свой бизнес в цифровом мире. Ведущие эксперты в области масштабирования, продвижения и автоматизации расскажут участникам о возможностях цифровой эволюции бизнеса.

Спикеры бизнес-шоу - представители лидеров финансовой, IT, digital, horeca отрасли: Яндекс, TikTok, ВКонтакте, AliExpress Россия, Культура Инноваций, SidorinLab, Aitarget One, GetResponse, магазины "Готовим на огне.ru" и "Кухня на районе", ТД Gulliver и другие. Участники увидят 10 уникальных по контенту видеоформатов с ИТ-компаниями лидерами рынка и предпринимателями, которые перешли в цифру. Уникальный формат интерактивного мероприятия позволит предпринимателям напрямую задать вопросы спикерам и получить ответы.

Мероприятие организовано при информационной поддержке Яндекса и AliExpress Россия совместно с департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы, правительством республики Удмуртия, Агентством развития бизнеса Красноярского края, Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, правительством и корпорацией развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области.

Цифровизация бизнеса — глобальный тренд, который меняет правила делового мира. Чтобы узнать, как эффективно перейти в цифру, регистрируйтесь на шоу "Цифровая эволюция бизнеса" на сайте банка до 09:00 по мск 1 октября https://openmsb.ru Участие – бесплатное.

У подписчиков Telegram-канала банка есть уникальная возможность — задать свой вопрос и получить гарантированный ответ от участников бизнес-шоу "Цифровая эволюция бизнеса" (https://openmsb.ru). Чтобы оставить свои вопросы, напишите в Telegram @SupNeprBot. 

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