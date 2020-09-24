Смотритель за взятки предоставлял места на закрытом нижегородском кладбище Общество

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Смотритель за взятки предоставлял места на закрытом нижегородском кладбище. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 24 сентября 2020 года со ссылкой на прокуратуру Сормовского района.

В ходе предварительного следствия установлено, что в январе 2017 года, являясь должностным лицом, мужчина лично получал взятки от родственников усопших в размере от 15,3 тысячи до 95 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий в виде предоставления места для захоронения умерших на территории муниципального кладбища.

Само кладбище является закрытым для свободных захоронений с марта 2004 года в соответствии с распоряжением администрации Нижнего Новгорода.

47-летний смотритель кладбища обвиняется в совершении трех эпизодов получения взяток за незаконные действия и трех служебных подлогов по ч.3 ст.290 (получение взятки) и ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог) соответственно.

Уголовное дело направлено в суд.