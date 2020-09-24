Крупная свалка мусора горела в Богородском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Крупная свалка мусора горела в Богородском районе в ночь на 24 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщения о запахе гари начали поступать спасателям от жителей Дзержинска и Богородска, начиная с 22:38 23 сентября.

Как установили пожарные, происходило тление свалки на площади 500 кв.м. Отметим, что общая площадь свалки - 15 га. В ее тушении участвовали 21 человек с помощью шести единиц техники.

На месте также работали сотрудники Роспотребнадзора и МКУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинск". Были отобраны пробы воздуха на превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Экспертиза этого не показала.

Известно, что в настоящее время производится забор проб воздуха в Богородском районе.