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Экономика

Расходы бюджета Нижегородской области увеличены на 3 млрд рублей

24 сентября 2020 11:20  [25] Экономика

Законодательное собрание Нижегородской области приняло очередные изменения в бюджет региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента по итогам заседания 24 сентября 2020 года.

Бюджет Нижегородской области увеличен на 3 млрд рублей за счет поступлений из федерального бюджета.

Эти средства планируется направить:

млрд рублей – на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста;

более 700 млн рублей – на финансовое обеспечение дорожной деятельности;

более 640 млн рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов Территориальному фонду ОМС Нижегородской области на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

более 500 млн рублей – на социальные выплаты безработным гражданам;

более 140 млн рублей – на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

Дополнительные средства областного бюджета также будут распределены:

более 320 млн рублей – на финансовую поддержку организаций и физических лиц, пострадавших от распространения коронавируса;

почти 320 млн рублей – на поддержку экономики и предотвращение дальнейшего распространения коронавируса;

более 160 млн рублей – на предоставление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в целях обеспечения софинансирования с федеральным бюджетом;

35 млн рублей – на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды;

более 11 млн рублей – на реализацию проекта "Воссоздание исторического Губернаторского сада в Кремле, комплексное благоустройство и озеленение" в рамках подготовки к празднованию 800-летия со Дня основания Нижнего Новгорода.

Еще 500 млн рублей, полученных из бюджета Москвы, пойдут на сохранение объектов культурного наследия регионального значения в Нижнем Новгороде.

"Сентябрьские изменения в бюджет носят в большей степени социальный характер. Увеличены средства на ежемесячную выплату для детей от трех до семи лет, на  финансовую поддержку бизнеса. При этом закладываются средства и на реализацию инфраструктурных проектов - строительство транспортной развязки в районе Неклюдово-Золотово", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Значительный объем средств будет направлен на дополнительное финансирование антиковидных мер по всем учреждениям здравоохранения, на социальные выплаты. Серьезный объем средств пойдет и на дорожную отрасль. Кроме того, будет увеличено финансирование и других программ, в том числе связанных с подготовкой к 800-летию Нижнего Новгорода. Даже в непростой экономической ситуации необходимо готовиться к предстоящему юбилею областного центра, чтобы встретить его достойно", - добавил председатель Законодательного Собрания Евгений Лебедев.

С учетом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета на 2020 год составили:

доходы: 206,8 млрд рублей (увеличены на 2,4 млрд рублей);
расходы: 226,8 млрд рублей (увеличены на 3 млрд рублей);
дефицит: почти 20 млрд рублей (увеличен на 644 млн рублей). 

В структуре дефицита, в том числе более 11,8 млрд рублей – за счет направления на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2020 года.

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