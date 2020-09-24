Последние новости рубрики Политика
24 сентября 2020 13:14  [6] Депутаты при Евгении Лебедеве активно участвовали в работе Ассоциации Законодателей ПФО", - Валерий Лидин
24 сентября 2020 12:06  [79] Депутаты ЗС НО обратятся к министру сельского хозяйства РФ по вопросу оздоровления скота
24 сентября 2020 12:01  [115] Олег Лавричев досрочно прекратил полномочия депутата ЗС НО
24 сентября 2020 11:55  [105] "Работа Заксобрания под руководством Евгения Лебедева - важный период в истории законотворчества региона", - Ольга Щетинина
24 сентября 2020 11:49  [98] Глеб Никитин вручил почетный диплом губернатора Евгению Люлину
24 сентября 2020 11:38  [203] Евгений Лебедев досрочно сложит полномочия председателя Заксобрания Нижегородской области
24 сентября 2020 11:07  [96] Евгений Люлин принёс присягу депутата ЗС НО
24 сентября 2020 10:25  [76] Четырех депутатов наградили в ЗС НО
23 сентября 2020 15:25  [282] "Ростех" поможет Нижегородской области развивать цифровизацию
23 сентября 2020 15:17  [325] "Справедливая Россия" выдвинет кандидатуру Татьяны Гриневич на пост зампредседателя нижегородской Думы
Политика

Четырех депутатов наградили в ЗС НО

24 сентября 2020 10:25  [76] Политика

Четырех депутатов Законодательного собрания Нижегородской области наградили в ходе заседания регионального парламента 24 сентября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания.

В частности, председатель регионального парламента Евгений Лебедев наградил почетным знаком Законодательного собрания Нижегородской области "За заслуги" председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству, депутата Законодательного собрания III и VI созывов Владимира Солдатенкова и заместителя председателя комитета по экологии и природопользованию, депутата Законодательного собрания V и VI созывов Романа Кабешева.

Парламентарии награждены почетным знаком за существенный вклад в развитие законодательства области и за многолетнюю плодотворную работу в качестве депутатов.

Кроме того, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и Евгений Лебедев вручили почетные грамоты Нижегородской области председателю комитета регионального парламента по социальным вопросам, депутату Законодательного собрания Нижегородской области VI созыва Надиру Хафизову и заместителю председателя комитета регионального парламента по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, депутату Законодательного собрания Нижегородской области V,VI созывов Андрею Тарасову.

Парламентарии награждены почетными грамотами за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в социально- экономическое развитие Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Шуховская башня после реконструкции
24 сентября 2020 08:50Шуховская башня после реконструкции

Александр Воложанин

Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph