Четырех депутатов наградили в ЗС НО Политика

Четырех депутатов Законодательного собрания Нижегородской области наградили в ходе заседания регионального парламента 24 сентября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания.

В частности, председатель регионального парламента Евгений Лебедев наградил почетным знаком Законодательного собрания Нижегородской области "За заслуги" председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству, депутата Законодательного собрания III и VI созывов Владимира Солдатенкова и заместителя председателя комитета по экологии и природопользованию, депутата Законодательного собрания V и VI созывов Романа Кабешева.

Парламентарии награждены почетным знаком за существенный вклад в развитие законодательства области и за многолетнюю плодотворную работу в качестве депутатов.

Кроме того, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и Евгений Лебедев вручили почетные грамоты Нижегородской области председателю комитета регионального парламента по социальным вопросам, депутату Законодательного собрания Нижегородской области VI созыва Надиру Хафизову и заместителю председателя комитета регионального парламента по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, депутату Законодательного собрания Нижегородской области V,VI созывов Андрею Тарасову.

Парламентарии награждены почетными грамотами за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в социально- экономическое развитие Нижегородской области.