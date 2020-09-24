Депутаты ЗС НО обратятся к министру сельского хозяйства РФ по вопросу оздоровления скота Политика

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области обратятся к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву по вопросу совершенствования мер в сфере оздоровления крупного рогатого скота от лейкоза. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента по итогам заседания 24 сентября 2020 года.

"Сегодня нами было принято важное постановление, которое может дать позитивный импульс в решении вопроса по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота", - сказал председатель комитета по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин.

Статистика показывает, что в России треть поголовья скота заражена лейкозом. Болезнь диагностирована более чем в 60 субъектах страны, в том числе в Нижегородской области.

При этом борьба с лейкозом требует больших затрат на замену инфицированного поголовья, диагностику, карантин завезенного скота, изоляцию зараженных животных и другие ветеринарные и санитарные мероприятия.

По мнению авторов обращения, единственным нормативным правовым актом в данной сфере являются "Правила по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота", которые в настоящее время требуют существенной актуализации.

В документе депутаты попросят рассмотреть вопрос о разработке федеральной программы, предусматривающей единый комплекс мер по диагностике, контролю, финансовому и научно-методическому обеспечению борьбы с лейкозом, а также актуализации нормативно-правового регулирования в данной сфере.