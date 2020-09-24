Олег Лавричев досрочно прекратил полномочия депутата ЗС НО

Олег Лавричев досрочно прекратил полномочия депутата Законодательного собрания. Об этом стало известно в ходе заседания 24 сентября 2020 года.
Депутаты поддержали соответствующее постановление.
Депутатские полномочия Олега Лавричева досрочно прекращены в связи с избранием его депутатом Думы Нижнего Новгорода VII созыва.
Также прекращены его полномочия председателя комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма. На место председателя комитента избран Василий Суханов.
Председатель регионального парламента Евгений Лебедев вручил Олегу Лавричеву Благодарственное письмо Законодательного Собрания Нижегородской области.
СПРАВКА:
Олег Лавричев родился в 1962 году. Окончил Горьковский политехнический институт им. Жданова в 1985 году и Нижегородский государственный университет им. Лобачевского в 2001 году. Избран депутатом Арзамасской городской думы. В настоящее время возглавляет Совет директоров ОАО "Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина", ранее был генеральным директором предприятия.
Напомним, Олег Лавричев был избран в Законодательное собрание Нижегородской области VI созыва по одномандатному избирательному округу № 16 в 2016 году.
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