Олег Лавричев досрочно прекратил полномочия депутата ЗС НО Политика

Олег Лавричев досрочно прекратил полномочия депутата Законодательного собрания. Об этом стало известно в ходе заседания 24 сентября 2020 года.

Депутаты поддержали соответствующее постановление.

Депутатские полномочия Олега Лавричева досрочно прекращены в связи с избранием его депутатом Думы Нижнего Новгорода VII созыва.

Также прекращены его полномочия председателя комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма. На место председателя комитента избран Василий Суханов.

Председатель регионального парламента Евгений Лебедев вручил Олегу Лавричеву Благодарственное письмо Законодательного Собрания Нижегородской области.



СПРАВКА:

Олег Лавричев родился в 1962 году. Окончил Горьковский политехнический институт им. Жданова в 1985 году и Нижегородский государственный университет им. Лобачевского в 2001 году. Избран депутатом Арзамасской городской думы. В настоящее время возглавляет Совет директоров ОАО "Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина", ранее был генеральным директором предприятия.

Напомним, Олег Лавричев был избран в Законодательное собрание Нижегородской области VI созыва по одномандатному избирательному округу № 16 в 2016 году.