"Теплоэнерго" полностью перешло на зимний режим работы Общество

АО "Теплоэнерго" полностью перешло на зимний гидравлический режим работы. Как сообщили в пресс-службе предприятия 24 сентября 2020 года, в течение двух первых суток нового отопительного сезона "Теплоэнерго" осуществило подачу тепла во все запитанные от сетей предприятия школы и детские сады, которые были готовы к приему теплоносителя, а также на границу раздела эксплуатационной ответственности более 80% жилых домов в зоне ответственности предприятия в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах.

В настоящее время жилищные организации осуществляют регулировку внутренних систем, удаление воздуха для обеспечения работы всех отопительных приборов внутри зданий.

В период пуска тепла проводится регулировка гидравлических параметров. При выявлении нарушений в работе наружных тепловых сетей, необходимо сообщить о повреждении по телефону 277-91-31 или оставить заявку на официальном сайте компании teploenergo-nn.ru в специальной вкладке "Сообщить о неполадке".

СПРАВКА:

АО "Теплоэнерго" - крупнейший поставщик тепла и горячей воды в Нижнем Новгороде. Предприятие обслуживает свыше 1700 км тепловых сетей, 5714 многоквартирных жилых домов, 698 социальных объектов, охватывая две трети территории Нижнего Новгорода в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах. Предприятие осуществляет расчеты по 226 тысячам лицевых счетов жителей и по 6 тысячам договоров с юридическими лицами.