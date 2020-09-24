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Общество

Нижегородским перевозчикам снизили административную нагрузку

24 сентября 2020 12:56  [42] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 24 сентября приняли изменения в региональный закон "Об организации регулярных перевозок". Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

В ходе заседания было отмечено, что на сегодняшний день в региональном законодательстве прописан ряд требований, которые увеличивают административную нагрузку на перевозчиков, осуществляющих деятельность по нерегулируемым тарифам.

В частности, перевозчик обязан выполнять рейсы по маршруту в соответствии с расписанием и передавать информацию о месте нахождения транспорта в навигационно-информационную систему. Кроме того, организация обязана обеспечить пассажиров возможностью расплатиться за поездку с помощью безналичного расчета. Также перевозчик должен информировать об изменении тарифов на регулярные перевозки.

В случае нарушения этих правил уполномоченный орган обращается в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства у перевозчика.

На сегодняшнем заседании в закон "Об организации регулярных перевозок" были внесены изменения, в соответствии с которыми обращение в суд будет возможно только в случае неоднократного неисполнения перевозчиком требований в течение одного года.

Такое решение со стороны депутатов вызвано, в том числе, ситуацией, которая сложилась во время пандемии коронавируса, когда перевозчики вынуждены были передвигаться по маршрутам с пустыми салонами автобусов.

"На прошлом заседании, которое было в августе, мы обсуждали эту законодательную инициативу. В течение месяца нами была проведена оценка регулирующего воздействия законопроекта и получено положительное заключение. Сегодня депутаты приняли этот закон. И уже с 1 октября он начнет действовать. Напомню, что документ разработан в связи с необходимостью снижения административной нагрузки на организации, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров. Мы знаем, что транспортная сфера в условиях пандемии коронавируса оказалась в числе наиболее пострадавших отраслей. Законом предлагается смягчить условия для перевозчика. В частности, установить возможность обращения уполномоченного органа в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства только в случае неоднократного неисполнения требований, предъявляемых к перевозчикам", - сказал заместитель председателя комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Артем Баранов.

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