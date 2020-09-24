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Политика

Эффективность цифрового управления национальными проектами повышается в Нижегородской области

24 сентября 2020 13:19  [92] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Эффективность цифрового управления национальными проектами повышается в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как было объявлено на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2020), в системе управления национальными проектами Нижегородской области от "БАРС Груп" (дочерняя компания Национального Центра Информатизации Госкорпорации Ростех) появился новый функционал: изменения коснулись навигации в системе, также представлено три новых мобильных приложения.

Теперь в системе появилась информативная и удобная Доска управления региональными проектами: блоки контроля и навигации по национальным проектам, адресной инвестиционной программе.

"За последние месяцы система активно развивалась и модернизировалась. В начале года мы запустили интерактивную карту для жителей, теперь совершенствуем инструменты планирования, контроля и отчетности для госуправления. Количество контролируемых проектов постоянно растёт, и важно отслеживать их непосредственно в режиме онлайн, избегая долгого ожидания бумажной отчетности", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В регионе уже начали пользоваться функциональным мобильным приложением "Стратегия развития" ("Витрина губернатора") для iPad. Оно позволяет первым лицам Нижегородской области видеть картину реализации проектов целиком и в разных разрезах, наблюдать за процессами работы на разных уровнях проектной деятельности и "держать руку на пульсе" всей команды.

Наряду с приложением, для планшета разрабатываются два функциональных приложения для смартфонов: "Мобильный блок управления поручениями" и "Мобильная витрина".

Работа над ними началась в апреле 2020, на данный момент идет активное тестирование.
В приложении "Мобильный блок управления поручениями" реализована возможность постановки задачи, выбора участников и ответственных, сроков реализации – классический принцип постановки поручений в реальном делопроизводстве, но ускоренный и упрощенный за счет передачи поручений без лишнего документооборота и потери времени на донесение задач до нужной инстанции. Участники проекта могут делиться необходимой информацией во встроенном мессенджере, а отдельный блок с результатами работы делает процесс отчетности быстрее.

"Мобильная витрина" является облегчённой версией "Витрины губернатора". Упор сделан на основную информацию - список проектов, их стадии и сроки. "Мобильная витрина" позволяет получить полную информацию по проектам - аналитику, графики, медиа, документы.

Все эти проекты формируют единое информационное пространство для всех участников проектной деятельности в органах исполнительной власти и местного самоуправления Нижегородской области. На данный момент более полутра тысяч человек работают над мониторингом 5 тысяч проектов, 29 тысяч рабочих задач и 11 тысяч объектов.

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