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Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" направил юрлицам-должникам уведомления о расторжении договоров

24 сентября 2020 13:21  [86] Общество

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" уведомил ОАО "Дзержинский мукомольный завод" и ООО ПО "Техноград" (Дзержинск) о расторжении с ними договоров теплоснабжения, в соответствии с ГК РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

В пресс-службе компании пояснили, что такое решение принято в связи с неоднократными нарушениями данными юридическими лицами сроков оплаты потребленных тепловых ресурсов. С момента получения уведомления руководителям данных организаций необходимо отключить трубопроводы с видимым разрывом на границах раздела балансовой принадлежности.

Уведомление о расторжении договора было также направлено ООО "Н-Петрос" (Кстово), однако организация после получения письма полностью погасила долг за тепловую энергию в размере 164 тысяч рублей. Поэтому решение о расторжении договора с ней было отменено.

В рамках информационной кампании "Внимание! Должник!" на прошлой неделе компания направила информационные письма о необходимости оперативного погашения задолженности за потребленные тепловые ресурсы 550 клиентам-юридическим лицам Дзержинска и Кстова, имеющих просроченную задолженность за тепловую энергию. В городах уже начался отопительный сезон, а отсутствие задолженности за тепловую энергию является одним из основных требований для подачи теплоносителя на объект.

"Со своей стороны теплоснабжающая организация прилагает все усилия для стабильного прохождения отопительного сезона, поэтому просим потребителей принять все меры по погашению задолженности", – отметил директор Нижегородского филиала "Энергосбыт Плюс" Александр Бобров.

По состоянию на 21 сентября сумма дебиторской задолженности за тепловую энергию и горячую воду юридических лиц Дзержинска и Кстова составила 150 млн рублей.

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