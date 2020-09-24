"Наливайки" запретили в Нижегородской области

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Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 24 сентября приняли изменения в закон регулирующий производство и оборот алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.
Необходимость в изменениях возникла из-за многочисленных обращений граждан, проживающих в многоквартирных домах, на первых этажах которых созданы бары, продающие алкоголь.
На сегодняшнем заседании депутаты внесли изменения, которые запрещают розничную продажу алкоголя в залах, площадь которых менее 50 кв метров и они расположены в многоквартирных домах или во встроено-пристроенных помещениях к домам, где входы для покупателей расположены со стороны подъездов.
"Принятые нами изменения являются важными, так как в первую очередь они направлены на защиту спокойствия наших граждан. Напомню, что те организации, которые не попадают под новую норму, смогут осуществлять свою деятельность, пока у их лицензии не истечет срок. После этого продлить лицензию будет невозможно", - сказал председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Василий Суханов.
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