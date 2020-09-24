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Общество

Клиенты "Ростелекома" оценили преимущества услуги "Гарантия плюс"

24 сентября 2020 14:34  [26] Общество

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Свыше 100 тысяч клиентов "Ростелекома" в Приволжском федеральном округе подключили опцию "Гарантия плюс" – сервис, предоставляющий дополнительную гарантию на телекоммуникационное оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Из-за механических повреждений и перепадов напряжения любая техника легко может выйти из строя. Застраховать себя от последствий непредвиденных ситуаций поможет сервис “Гарантия плюс”. Услуга дает нашим клиентам возможность избежать дополнительных трат, если оборудование пришло в непригодность. При наступлении гарантийного случая абоненты компании легко могут заменить неисправное устройство на идентичное", - сказал заместитель директора макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" – директор по работе с массовым сегментом Павел Зенков.

Компания заменит приобретенные или взятые в аренду модемы, ТВ-приставки, видеокамеры, терминалы xPon и PLC-адаптеры, если они были повреждены по независящим от абонента причинам.

Застраховать оборудование стоимостью ниже 4 тысяч рублей абоненты компании могут за 30 рублей в месяц и за 45 рублей в месяц – более дорогие устройства. У клиентов также есть возможность приобрести годовой абонемент со скидкой.

Такая же услуга "Гарантия плюс" будет доступна и новым абонентам компании.

Получить подробную информацию об услуге можно на сайте компании, в офисах продаж и обслуживания "Ростелекома" и по бесплатному телефону 8 800 1000 800.

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