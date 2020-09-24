Цифровые городские диспетчерские пункты открыты в Арзамасе и Дзержинске Бизнес

Фото: пресс-служба правительства области

Цифровые городские диспетчерские пункты (ГДП) открыты в Арзамасе и Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Пункты открыты 23 сентября. Старт работе новых ГДП дали генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский и глава "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.

"Открытие Дзержинского и Арзамасского диспетчерских пунктов – важный этап в развитии энергосистемы региона. Они будут обслуживать территории с населением около 720 тысяч человек. Для потребителей это означает качественное и бесперебойное облуживание и оперативное реагирование на любые внештатные ситуации. Внедрение интеллектуальных систем в эту отрасль экономики является одной из важнейших составляющих цифровой трансформации в целом. Приятно, что такое событие произошло в дни, когда регион принимает ЦИПР – 2020. Это реальный пример позитивных перемен, которые происходят благодаря цифровизации", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Особое значение открытие таких пунктов имеет для развития промышленности. На территориях, которые они будут обслуживать, сформирован огромный промышленный потенциал. Действующие предприятия получат качественные услуги, а инвесторы - уверенность в том, что здесь они могут рассчитывать на высококлассную инфраструктуру для своих проектов. В этом году в Дзержинске создана ОЭЗ "Кулибин", и качество электроснабжения является одним из весомых преимуществ", - добавил глава региона.

Арзамасский городской диспетчерский пункт будет обслуживать девять районов области с населением более 290 тысяч жителей, а также ряд значимых предприятий региона – таких, как ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", ПАО "Арзамасский машиностроительный завод", ОАО "Завод коммунального машиностроения", ОАО "Темп-Авиа", ПАО "Газпромтрасгаз Нижний Новгород" и другие.

Дзержинский городской диспетчерский пункт будет обслуживать жителей Дзержинска и Володарского районов с население более 430 тысяч человек. Среди значимых предприятий-потребителей – ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова", ОАО "Зефс-Энерго", ОАО "Корунд", АО "Сибур-Нефтехим", ОАО "Синтез", ОАО "Кристалл", филиал Волго-Вятский АО "Оборонэнерго" и аэропорт "Стригино".