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Происшествия

Нижегородца с простреленной головой нашли в иномарке в пруду

24 сентября 2020 15:26  [387] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Нижегородца с простреленной головой нашли в иномарке в пруду. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 24 сентября 2020 года, по факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Автомобиль Mazda был обнаружен в водоеме Стригинского бора Автозаводского района сегодня рано утром. На водительском сиденье находился мужчина с огнестрельным ранением в голову. Личность погибшего установлена – это 28-летний житель Нижнего Новгорода.

В настоящее время следователи совместно с опытными следователями-криминалистами проводят все необходимые действия, в том числе назначают судебные экспертизы, допрашивают свидетелей, устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.

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