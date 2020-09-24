Как выбрать подоконник?

Подоконник - это обязательный элемент, который завершает конструкцию всего окна. Он может быть выполнен из различного материала, иметь разный цвет. Нередко подоконник используется и для размещения различных аксессуаров, комнатных растений, поэтому он должен быть практичным, эстетичным и долговечным.

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По материалу изготовления все подоконники можно разделить на:

Пластиковые. Это вариант, который часто используется вместе с окнами ПВХ. Такие подоконники недорогие и имеют высокую прочность. Они очень устойчивые к различным нагрузкам. Экологичность и эстетика - это преимущества подоконника пластикового. Деревянные. Это экологичные подоконники, которые очень комфортные на ощупь. Они отличаются высокой прочностью, однако требуют сложного ухода. Их не рекомендуется устанавливать в местах с повышенной влажностью. Такие подоконники прекрасно сочетаются с интерьером, в котором присутствуют элементы дерева. Они могут быть изготовлены из бука, дуба и лиственницы. Из ДСП и МДФ. Подоконники из данного материала являются промежуточным вариантом между пластиковыми и деревянными. Они имеют красивый внешний вид, однако очень сложные в уходе и являются не самыми экологичными. Кроме того, они восприимчивы к влаге. Из камня. Подоконники могут быть сделаны как из натурального, так из искусственного камня. Такие изделия отличаются прекрасными эксплуатационными характеристиками. Основным отличием искусственного камня от настоящего считается его ремонтопригодность. Например, если вы уроните на такой подоконник тяжёлый предмет, его можно будет легко заполировать с помощью специальных средств. Но более тяжёлые повреждения ремонтировать будет сложнее.

Наиболее популярными являются пластиковые подоконники, они прекрасно сочетаются с пластиковыми окнами. Такие подоконники устойчивы к коррозии и влажности, они могут устанавливаться в различных помещениях. Пластиковые подоконники имеют низкую стоимость, легко устанавливаются. Они устойчивы к влиянию химических веществ, им не требуется постоянное окрашивание. Повреждение таким подоконникам также не страшно. Они могут эксплуатироваться в течение длительного времени. В продаже можете найти пластиковые подоконники различного дизайна и оттенка. В том числе в продаже представлены подоконники под дерево, камень и другие фактуры.

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