Как выбрать подоконник?

Подоконник - это обязательный элемент, который завершает конструкцию всего окна. Он может быть выполнен из различного материала, иметь разный цвет. Нередко подоконник используется и для размещения различных аксессуаров, комнатных растений, поэтому он должен быть практичным, эстетичным и долговечным.
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По материалу изготовления все подоконники можно разделить на:
Наиболее популярными являются пластиковые подоконники, они прекрасно сочетаются с пластиковыми окнами. Такие подоконники устойчивы к коррозии и влажности, они могут устанавливаться в различных помещениях. Пластиковые подоконники имеют низкую стоимость, легко устанавливаются. Они устойчивы к влиянию химических веществ, им не требуется постоянное окрашивание. Повреждение таким подоконникам также не страшно. Они могут эксплуатироваться в течение длительного времени. В продаже можете найти пластиковые подоконники различного дизайна и оттенка. В том числе в продаже представлены подоконники под дерево, камень и другие фактуры.
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