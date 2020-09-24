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Бизнес

Нижегородски власти помогут Почте России развиваться в регионе

24 сентября 2020 16:42  [79] Бизнес

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов обсудили совместные проекты, направленные на повышение качества и доступности почтовых услуг в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе правительсвта области.

Рабочая встреча состоялась на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) 24 сентября 2020 года.

"Безусловно, "Почта России" - одно из самых социально значимых предприятий нашей страны, оно играет огромную роль в жизни граждан. Особенно важна почтовая связь для удалённых населённых пунктов и сельской местности", - сказал Глеб Никитин.

"Из перспективных вопросов, по которым Нижегородская область сегодня сотрудничает с "Почтой России", упомяну строительство логистического почтового центра в Нижнем Новгороде. Можем предложить "Почте России" реализацию новых инфраструктурных проектов на территории с особым правовым режимом – особой экономической зоны "Кулибин". Мы заинтересованы в том, чтобы регион участвовал во всех проектах, связанных с логистикой и другими направлениями", - добавил глава региона.

"Нижегородская агломерация - одна из крупнейших в стране, и нам очень важно обеспечить должные условия для оказания логистических услуг в регионе: это и развитие сети отделений, и дополнительные пункты выдачи заказов, и постаматная сеть, и сокращение сроков доставки. Конечно, во всех этих направлениях нам будет нужна поддержка правительства области, плотный диалог. Благодарю Глеба Сергеевича за то, что такой диалог уже активно идет", - сказал Максим Акимов.

Стороны также, в частности, обсудили возможность реализации проекта "Логистические решения для Государственного бюджетного учреждения МФЦ", разработанного Почтой России, которая в рамках проекта предлагает свои услуги по доставке документации между региональными филиалами МФЦ и административными центрами.

ЦИПР проходит на территории Нижегородской ярмарки 23-25 сентября 2020 года. ЦИПР – это одна из крупнейших в России конференций для диалога между государством и бизнесом по вопросам развития цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика".

Напомним, Президент РФ Владимир Путин отметил, что цифровая экономика - "это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы".

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