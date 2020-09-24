Участок дороги от Минина до Верхне-Волжской набережной перекроют для транспорта 25 сентября Общество

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Участок дороги от Минина до Верхне-Волжской набережной перекроют для транспорта 25 сентября

Участок дороги от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта 25 сентября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Речь идет об улице Провиантской.

В департаменте не уточнили по какой причине перекроют дорогу, но сообщили, что проезд по ней будет запрещен с 10:00 до 15:00.