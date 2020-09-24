Глеб Никитин провел рабочую встречу с главой Аналитического центра при правительстве РФ Константином Калининым Политика

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) 24 сентября на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) провел рабочую встречу с руководителем Аналитического центра при правительстве РФ Константином Калининым. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительсвта.

В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество региона и центра.

"Цифровая экономика – это стратегический блок работы для Аналитического центра. В нашем регионе это касается взаимодействия при реализации таких проектов, как Центр управления регионом, "Активный житель", "Вам решать" и ряда других. Обязательно будем развивать их. Надеюсь, что и по другим направлениям: корректировке стратегии развития и реализации нацпроектов у нас также будет активная совместная работа", - сказал Глеб Никитин.

"Хочу поблагодарить за то, что пригласили нашу команду на эту замечательную конференцию. Действительно, цифровизация сейчас идёт очень активно, и пандемия только ускорила этот процесс. У нас много тем для взаимодействия", - сказал Константин Калинин.