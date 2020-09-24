Девятилетняя девочка найдена погибшей в Борском районе Происшествия

Девятилетняя девочка найдена погибшей в Борском районе. Об этом сообщают ПСО "Волонтер" и ПСЦ "Рысь".

По информации поисковиков, 24 сентября около 17 часов она вышла автобуса в п.Неклюдово и пропала.

Позднее стало известно, что она погибла.

Волонтеры приносят соболезнования родным и близким погибшей.

"Сегодня у нас произошло огромное горе, мы много лет готовились к тому, чтобы оперативно отреагировать на подобную страшную ситуацию, многого достигли, но, к большому сожалению, сегодня мы не успели. Благодарим всех за быстрое реагирование, за желание помочь, за ваше неравнодушие, все, кто выехал на поиск, и все, кто не успел выехать, внесли огромный вклад в наше общее дело, только в наших силах уберечь наших детей от этого ужаса и не допустить повторения, только мы можем сделать так, чтобы гибель этой маленькой девочки не была напрасной. Оставайтесь с нами, только с вашей помощью мы сможем всё", - сообщается на официальной странице ПСО "Волонтер".