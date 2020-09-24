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Происшествия

Сотрудница предприятия в Дзержинске лишилась трех пальцев на производстве

25 сентября 2020 11:28  [70] Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Сотрудница предприятия в Дзержинске лишилась трех пальцев на производстве. Как сообщили в региональном СУ СК 25 сентября 2020 года, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В частности, директора предприятия подозревают в нарушении требований охраны труда.

По версии следствия, днем 12 августа этого года сотрудница предприятия по производству пластмассовых изделий выполняла работу на термопластавтомате. На пресформе машины накопились излишки материала, оставшиеся после обработки.

Предприняв попытку убрать облой при работающей машине, руку работницы зажало между прессформами, что привело впоследствии к ампутации трех пальцев. Женщине 36 лет.

Как полагают следователи СК, именно подозреваемый директор привлек для выполнения работ на термопластавтомате работницу, которая не прошла стажировку и необходимый инструктаж.

Расследование по уголовному делу продолжается.

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