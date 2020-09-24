Полиция опубликовала фото банды вымогателей на трассе М7 в Нижегородской области Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Полиция опубликовала фото банды вымогателей на трассе М7 в Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, установлены личности мужчин, подозреваемых в грабеже и вымогательстве денег.

В настоящее время у следствия имеются достаточные основания полагать, что мужчины могут быть причастны к совершению иных, в том числе аналогичных преступлений.

Все началось с того, что в отдел полиции Кстовского района 22 августа этого года поступила информация о том, что неизвестные, находясь около заведения общественного питания, расположенного на трассе М7, похитили у мужчины сначала сотовый телефон, а припаркованный полуприцеп-цистерну. Стоимость автоцистерны составляет более 800 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

В ходе расследования было установлено, что ранее мужчина уже встречался с напавшими на него людьми. Заявитель рассказал полицейским, что в ноябре 2019 года эти мужчины неоднократно требовали от него передать им 468 тысяч рублей, мотивируя это тем, что потерпевший должен эту сумму их знакомому.

Такая ситуация продолжалась до августа 2020 года, а затем вымогатели напали на него и похитили у мужчины автоцистерну, пояснив, что отбирают её в счёт долга.

По факту вымогательства было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ.

Шестеро мужчин в возрасте от 27 лет до 51 года были задержаны. Пятеро из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности, собственности и безопасности дорожного движения, в том числе один из них – за вымогательство, другой – за похищение человека. Все сейчас арестованы. Похищенная автоцисцерна изъята и возвращена владельцу. Расследование уголовного дела продолжается.

Согласно российскому законодательству, за совершение подобных преступлений обвиняемым может быть назначено максимальное наказание – лишение свободы на срок до 7 лет.