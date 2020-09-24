АПЗ разработал усовершенствованный аналогово-цифровой преобразователь Бизнес

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Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина стал правообладателем патента на изобретение "Прецизионный аналогово-цифровой преобразователь с промежуточным преобразованием в частоту и способ преобразования напряжения в цифровой код с промежуточным преобразованием в частоту". Об этом сообщает пресс-служба завода.

Автором разработки является инженер-электроник ОГК СП Валерий Добрынин, который два года назад, работая над повышением точности выпускаемых предприятием изделий, занялся вопросом усовершенствования базовых электронных элементов. За основу был взят принцип нониуса.

"В России нет хороших аналогово-цифровых преобразователей, поэтому используются преобразователи напряжения в частоту с последующим подсчетом импульсов. Их недостаток – низкая разрешающая способность. Это можно исправить, отслеживая внутреннее состояние микросхемы, тем самым определять напряжение точнее, чем цена деления", - говорит инженер-электроник.

Валерий Добрынин нашел способ повысить разрешающую способность преобразователя, а, следовательно, и точность получаемых на выходе измерений. В результате, если традиционно считалось количество импульсов, то теперь показатель может быть получен с точностью до доли импульса.

Результат работы уже реализован в собранном заводскими специалистами, функционирующем электронном устройстве, которое выполняет измерения гораздо точнее, чем серийно выпускаемые изделия. В дальнейшем преобразователь можно использовать для всех вновь разрабатываемых изделий основного производства АО "АПЗ". Сейчас на российском рынке приборов с таким уровнем точности нет. Поэтому еще один путь использования изобретения – продажа лицензии на него.