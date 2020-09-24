Нижегородских пользователей электронной квитанции становится больше на 4 тысячи человек ежемесячно Общество

Количество пользователей электронной квитанции — клиентов гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Нижегородской области — увеличилось почти на 30 % в августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в ПАО "ТНС энерго НН".

Так, по данным ежемесячного мониторинга, в августе 2019 года 158 тысяч нижегородцев предпочли электронную квитанцию бумажному аналогу, а в августе текущего года количество получающих квитанцию онлайн составило уже 204 тысячи человек. В среднем около четырех тысяч потребителей электроэнергии ПАО "ТНС энерго НН" ежемесячно подключают электронную квитанцию.

Электронная квитанция имеет ряд преимуществ:

приходит до 1 числа месяца на e-mail;

легко получить и оплатить в любом месте в один клик, без очередей, без комиссии;

электронный счет такой же настоящий, как и бумажный;

электронные квитанции сохраняют деревья (до одной тысячи деревьев каждый год сохраняют клиенты, получающие электронную квитанцию);

она не потеряется, её никто не украдет из почтового ящика;

можно получать и оплачивать счета близких людей;

хранится в электронной почте и в электронном архиве компании. При отправлении квитанции все данные защищены.

Подключить электронную квитанцию просто. Для этого нужно заполнить форму на сайте компании nn.tns-e.ru: указать номер лицевого счёта, мобильного телефона и адрес электронной почты, ввести код с картинки и нажать на кнопку "Перейти на электронную квитанцию". На указанный адрес электронной почты придет письмо со ссылкой, по которой нужно перейти, чтобы подтвердить подключение услуги. После подтверждения клиент получает последнюю бумажную квитанцию за текущий расчётный период. В дальнейшем квитанции начнут приходить только на адрес электронной почты, указанный при подключении.