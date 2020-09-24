Сертификация и декларирование товаров и услуг

Компания Росэксперт занимается сертификацией и декларированием различных товаров и услуг. Она оказывает помощь на всех этапах, предлагает бесплатные консультации, персонального менеджера. Законность проводимых процедур регулируется законодательством. Все этапы выполнения работ координирует персональный менеджер. Комплексная автоматизация позволяет повысить скорость работы и улучшить её качество. Компания выполняет работу в установленные сроки и ответственно.

В компании трудятся квалифицированные специалисты, имеющие стаж не менее двух лет. Они заполняют все документы грамотно без ошибок, что гарантирует высокое качество оказываемых услуг. Центр сертификации "Росэксперт" предлагает широкий перечень продукции и услуг, которые вы можете аккредитовать. Специалисты готовы справиться с задачей любой сложности. Они имеют большой опыт и могут аккредитовать хлебобулочные продукцию, высокопрочные сосуды, работающие с высоким давлениям и др.

В компании имеются эксперты с опытом сертификации в разных отраслях. Специалисты внимательно отслеживают все требования законодательства и нововведения, которые касаются сферы сертификации. Поэтому фирма находится в курсе последних требований. Здесь вы можете оформить сертификаты соответствия исключительно от аккредитованных органов. Все выпущенные сертификаты можно будет проверить на сайте Росаккредитации.

Компания предлагает лучшие цены, поскольку она не пользуется помощью посредников и её клиенты не переплачивают за товар. Клиенты центра "Росэксперт" являются компаниями импортерами со всех регионов России и стран Евросоюза. Не важно, в каком городе вы находитесь, вы можете провести сертификацию дистанционно. Вам не придется затрачивать на это время или приезжать лично. Просто отправьте запрос здесь и вышлите все необходимые документы по электронной почте. После того, как документы будут оформлены, вы получите их на электронную почту обратно.

Компания работает максимально оперативно, она запрашивает минимум документов и не слишком нагружает клиентов вопросами. Квалифицированные специалисты выполняют работу быстро и профессионально. Они берут на себя всю ответственность по выполнению сертификации. Так что вам не придется столкнуться с отказами, проверками и прочими неприятностями при оформлении разрешительных документов.

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