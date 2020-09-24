"Машиностроение вносит огромный вклад в решение стоящих на государственном уровне задач", - Глеб Никитин Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем машиностроителя. Праздник отмечается в последнее воскресенье сентября. В этом году приходится на 27 сентября.

"Машиностроительный комплекс по праву называют ключевой отраслью экономики страны. Труд инженеров, изобретателей, рабочих лежит в основе создания техники самого широкого применения: от товаров народного потребления до продукции военного назначения.

Машиностроительные производства всегда определяли уровень развития промышленности, вели к экономическому росту, влияли на параметры качества жизни населения. И сегодня машиностроение вносит огромный вклад в решение стоящих на государственном уровне задач. Процессы технологического перевооружения предприятий, вложения инвестиций, применения передовых научных разработок содействуют подъему высокотехнологичной отрасли.

День машиностроителя – праздник во многом знаковый для Нижегородской области. Эта отрасль была и остается одной из наиболее значимых для региона. Бренд "ГАЗ" известен далеко за пределами России, автобусы марки "ПАЗ" являются наиболее востребованной техникой своего класса практически во всех регионах, Нижегородский машиностроительный завод – один из столпов обороноспособности страны. Нельзя не отметить и заводы "Гидромаш", "Термаль" и множество других.

Современный этап развития отрасли связан с переходом производств на более высокий технический уровень, который в полной мере соответствует требованиям создания конкурентоспособного оборудования.

Специалисты машиностроительного комплекса – настоящие труженики, которые ответственно относятся к делу, творчески - к работе, они способны решать сложнейшие производственные задачи.

В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за ваше мастерство, преданность избранной профессии. Желаю вам крепкого здоровья, свершения всех надежд и планов, семейного благополучия и счастья!" – отмечается в поздравлении главы региона.