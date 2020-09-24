Нижегородский водоканал представил новые цифровые решения для ресурсоснабжающих организаций Общество

Информационные системы "Личный кабинет абонента" и "Управление производственными ресурсами" представил АО "Нижегородский водоканал" в рамках V ежегодной всероссийской конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе водоканала.



"Личный кабинет абонента" был запущен в апреле текущего года. Благодаря этому в период самоизоляции Нижегородский водоканал смог предоставлять абонентам услуги в онлайн формате.



"Любой человек, даже не имеющий договор с Нижегородским водоканалом, может зарегистрироваться в системе и получить услуги водоканала в пару кликов. Удобно и то, что один пользователь может подключить сразу несколько лицевых счетов, что позволяет передавать показания и оплачивать услуги за пожилых родственников. Если же говорить о юридических лицах, они также могут работать сразу со всеми договорами", - рассказал директор по информационным технологиям АО "Нижегородский водоканал" Александр Ермольчев.



За несколько месяцев работы сервиса в нем зарегистрировались и получили услуги онлайн около 10 тысяч человек. Самыми популярными услугами оказались передача показаний индивидуальных приборов учета за потребление холодной воды, которой абоненты воспользовались около семи тысяч раз, и оплата выставленных счетов онлайн. Востребованными стали и онлайн консультации.



Второй информационной системой, представленной на конференции, стала информационная система "Управление производственными ресурсами".



"Это хороший пример перевода производственных процессов в цифровой формат. Нижегородский водоканал объединил в одной системе работу с аварийными заявками, плановыми работами, автотранспорт и спецтехнику, а также цифровую версию карты водопроводов и коллекторов города. Благодаря цифровизации взаимосвязанных производственных процессов нам удалось за первые месяцы сократить на 30% время реагирования на аварийные ситуации и увеличить производительность труда", - добавил Александр Ермольчев.



В дальнейшем планируется объединение части функций представленных систем. К примеру, житель, подав заявку на аварийные работы, в реальном времени сможет отслеживать ход работ и передвижения бригад и техники по своему обращению. Кроме того, планируется автоматическая выгрузка данных по проводимым работам на официальный сайт и сторонние сервисы, такие как "Наш Нижний".

СПРАВКА:

ЦИПР — это одна из крупнейших в России конференций для диалога между государством и бизнесом по вопросам развития цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика реализующегося в стране по указу президента РФ Владимира Путина. На стенде Нижегородской области представлены проекты в таких сферах, как информационные технологии, здравоохранение, образование, промышленность и многих других.