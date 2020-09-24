"Сегодня в регионе очень эффективная исполнительная и законодательная власть", - Евгений Люлин Политика

Евгений Люлин

Сегодня на конференции Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" большинством голосов на должность председателя Законодательного собрания Нижегородской области была выдвинута кандидатура Евгения Люлина. Новоизбранный депутат поделился своим мнением, каким он видит диалог законодательной и исполнительной власти:



"Задачи перед Законодательным собранием давно сформулированы. Главная - совершенствовать законодательство, которое позволяет и принимает грамотные, эффективные решения исполнительной власти, разрабатывает положения, программы", - сказал Евгений Люлин.

"Я считаю, что главная задача впереди - соединить очень плотно, очень динамично совместную работу исполнительной и законодательной властей, и тогда будет результат. Потому что без эффективных программ, без хороших законов невозможно реализовывать никакие ни экономические, ни социальные преобразования. Я думаю, что грамотный состав Законодательного собрания сегодня и уже достаточно окрепшее опытное правительство области - все это должно быть залогом успехов для развития нашей нижегородской земли", - считает он.

По словам Евгения Люлина, для работы необходима консолидация всех сил и согласованность в совместной работе.



"Конечно, не обойтись без дискуссий, споров, убеждений друг друга, но, тем не менее, совместная выработка решений и совместная их реализация – залог успеха. Поэтому во все времена это всегда - важнейшее направление в работе. А сейчас, в непростой период пандемии, это особенно важно - когда у нас особые условия и труда, и развития, и экономики, и социальной жизни. Здесь нужны тщательно выверенные, причем мгновенно и оперативно, решения, потому что нет времени на раскачку, нет времени на большие длинные дискуссии, поэтому они должны быть грамотно подготовлены. Считаю, что сегодня в регионе очень эффективная и профессиональная исполнительная и законодательная власть, которая способно решать задачи любого уровня", - заключил Евгений Люлин.