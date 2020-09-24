ПСБ на форуме ЦИПР поделился опытом диджитализации Бизнес

Представители ПСБ выступили на ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России 2020" (ЦИПР), которая проходила с 23 по 25 сентября в Нижнем Новгороде и собрала экспертов российских компаний по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Участники обсудили современные технологичные проекты и кейсы, поделились опытом запуска новых проектов и поддержки действующих в период действия ограничительных мер и ускоряющейся цифровизации всех сфер.

Новые условия жизни и работы, связанные борьбой с пандемией, хорошо показали, насколько оперативно могут решаться проблемы дистанционной работы, обеспечиваться непрерывность процессов при удаленных доступах к системам банка. По словам старшего вице-президента - директора дирекции информационных технологий ПСБ Сергея Пегасова, в этот период основные банковские проекты в части информационных технологий не останавливались.

"Наоборот, нам пришлось расширить серверные и сетевые инфраструктуры, чтобы обеспечить как непрерывность и качество работы клиентских онлайн-сервисов, так и возможность качественной удаленной работы в режиме карантина своим сотрудникам, предусмотрев меры дополнительной защиты банковской инфраструктуры", - рассказал он во время своего выступления на сессии "Key-notes. FinTech Talk".

"Мы являемся универсальным банком с особым статусом по обеспечению государственного оборонного заказа, поэтому нам было важно обеспечить непрерывную и качественную работу всех сервисов банка в период самоизоляции в сжатые сроки. Например, в штатном режиме создание 6 тысяч удаленных рабочих мест было бы выполнено не менее чем за 6-12 месяцев, но в режиме преодоления последствий коронокризиса были приложены максимальные усилия и задействованы все ресурсы, поэтому весь объем работ был проделан за два месяца", - добавил Сергей Пегасов.

Режим ограничений и перевод сотрудников на удаленную работу способствовал дальнейшей дебюрократизации важных внутренних процессов в ПСБ на пути цифровизации, рассказала руководитель направления цифровой трансформации Марианна Данилина в ходе экспертной сессии "Кадры для цифровой экономики: как создавать команды лидеров цифровой трансформации".

"Банковский сектор, особенно российский – очень прогрессивное направление. Именно COVID-19 помог продвинуть тему цифровизации более широко на уровне внутренних заказчиков - бизнес-линий. Банк быстро перешел в формат гибкого графика и на удаленный режим работы", - сказала Марианна Данилина.

В рамках сессии "Key-notes. FinTech Talk" представители финансовой отрасли также поговорили о внедрении инновационных банковских технологий. Сегодня мы уже не представляем банковский сектор без онлайн-оплаты услуг, онлайн-открытия вкладов или оформления кредитов, онлайн-обмена валют. И пандемия стала катализатором и новым двигателем для цифровой трансформации финансового сектора в самом широком понимании. За прошедшие полгода многие участники финансового рынка перестроили свои бизнес-процессы, чтобы полностью заменить "традиционный" поход клиента в офис на онлайн-формат. В этом вопросе на первое место выходит идентификация клиента по его биометрическим данным.

"В условиях самоизоляции особенно актуальной стала удаленная идентификация потребителей. Так, с помощью зарегистрированных биометрических данных в ПСБ была впервые оформлена ипотечная сделка с использованием ранее открытого через биометрию счета. Мы начали идентифицировать клиентов через дистанционные каналы в Интернете еще в 2019 году. До конца 2020 года планируем выпустить услугу по удаленной биометрической идентификации в мобильных приложениях ПСБ на платформах IOS и Android", - поделилась опытом и планами руководитель по развитию продуктов Центра компетенций инновационных технологий и цифрового бизнеса ПСБ Наталья Михайлова в ходе сессии "Биометрия для человека и бизнеса".