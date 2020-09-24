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Политика

"Назначение Евгения Люлина позволит лоббировать новые инициативы региона на федеральном уровне", - Ольга Щетинина

25 сентября 2020 17:21  [75] Политика

И.о. председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единой России" в региональном парламенте Ольга Щетинина уверена, что при назначении Евгения Люлина на должность председателя регионального парламента регион получит дополнительные возможности для своего развития

"Евгений Борисович Люлин – профессионал с огромным опытом работы и прекрасными человеческими качествами. Очень хотелось бы подчеркнуть его авторитет и возможность объединить Законодательное собрание для решения тех проблем, которые сейчас стоят перед регионом - особенно в непростой ситуации, связанной с пандемией и необходимостью принятия дополнительных мер поддержки как нашей экономики, так и граждан. Думаю, что здесь взаимодействие заксобрания и правительства только усилится", - сказала Ольга Щетинина.

"Отдельно хотелось бы обозначить еще одно направление. Евгений Борисович в свое время работал на федеральном уровне. Поэтому я думаю, что его приход в качестве председателя будет обязательно поддержан и даст возможности для новых лоббистских инициатив нашего региона на федеральном уровне. И это поможет нам не только использовать уже существующие меры поддержки (а мы видим, как много получает регион благодаря губернатору Глебу Сергеевичу Никитину), но и мы сами сможем выступать с инициативами в сфере совершенствования федеральных законов, в создании новых мер поддержки на федеральном уровне. Думаю, что мы с Евгением Борисовичем обязательно усилим это направление работы, и регион получит дополнительные возможности для своего развития", - добавила депутат.

Напомним, 25 сентября на конференции НРО партии "Единая России" принято решение предложить в партийную фракцию в региональном парламенте кандидатуру депутата Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина для выдвижения на должность председателя Законодательного собрания Нижегородской области.

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