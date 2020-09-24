"Евгений Люлин – из категории реальных руководителей", - Василий Суханов

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов прокомментировал избрание Евгения Люлина главой регионального парламента
"Сегодня партийная конференция поддержала выдвижение Евгения Борисовича Люлина на должность руководителя областного Законодательного собрания. Я считаю, что это один из крупнейших руководителей Нижегородской области. Его послужной список, его опыт работы на всех должностях позволяет быть уверенными в том, что в этот довольно сложный период, впрочем, как и всегда, Евгений Борисович успешно справится с возложенными на него задачами", - считает Василий Суханов.
"Евгений Люлин - из категории реальных руководителей: силен и как управленец, и на промышленной площадке, и на встрече с предпринимателями, и с жителями - со всеми. Поэтому я только приветствую его выдвижение и искренне надеюсь на то, что именно Евгений Борисович, используя свой богатейший опыт и знания, будет руководить региональным парламентом", - прокомментировал итоги конференции НРО партии "Единая Россия" депутат.
Он также отметил большой вклад Евгения Люлина на посту вице-губернатора в развитие Нижегородской области, поддержку региона в федеральном центре.
"В первую очередь, я бы хотел отметить тот качественный скачок по привлечению денежных средств из федерального бюджета в Нижегородскую область, который в последние годы произошел. Посмотрите с точки зрения развития транспортной инфраструктуры, посмотрите, сколько строится различных объектов. Я всегда говорил, что привлечение денежных средств из федерального бюджета является показателем эффективности работы правительства региона. И в этом - огромная заслуга Евгения Борисовича", - отметил Василий Суханов.
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