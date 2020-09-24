"Евгений Люлин – из категории реальных руководителей", - Василий Суханов Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов прокомментировал избрание Евгения Люлина главой регионального парламента

"Сегодня партийная конференция поддержала выдвижение Евгения Борисовича Люлина на должность руководителя областного Законодательного собрания. Я считаю, что это один из крупнейших руководителей Нижегородской области. Его послужной список, его опыт работы на всех должностях позволяет быть уверенными в том, что в этот довольно сложный период, впрочем, как и всегда, Евгений Борисович успешно справится с возложенными на него задачами", - считает Василий Суханов.

"Евгений Люлин - из категории реальных руководителей: силен и как управленец, и на промышленной площадке, и на встрече с предпринимателями, и с жителями - со всеми. Поэтому я только приветствую его выдвижение и искренне надеюсь на то, что именно Евгений Борисович, используя свой богатейший опыт и знания, будет руководить региональным парламентом", - прокомментировал итоги конференции НРО партии "Единая Россия" депутат.

Он также отметил большой вклад Евгения Люлина на посту вице-губернатора в развитие Нижегородской области, поддержку региона в федеральном центре.

"В первую очередь, я бы хотел отметить тот качественный скачок по привлечению денежных средств из федерального бюджета в Нижегородскую область, который в последние годы произошел. Посмотрите с точки зрения развития транспортной инфраструктуры, посмотрите, сколько строится различных объектов. Я всегда говорил, что привлечение денежных средств из федерального бюджета является показателем эффективности работы правительства региона. И в этом - огромная заслуга Евгения Борисовича", - отметил Василий Суханов.