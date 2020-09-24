Всероссийский День приема родителей дошкольников прошел в приемной НРО "Единая Россия" Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Всероссийский Единый день приема родителей дошкольников состоялся на базе региональной общественной приемной партии "Единая Россия". Об этом сообщает пресс-служба партии.

Прием был приурочен ко Дню работников дошкольного образования.

Прием проводила региональный координатор федерального партийного проекта "Новая школа", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Марина Еминцева. Также ответы на свои вопросы родители получили от депутата регионального парламента Артема Баранова и представителей областного министерства образования, науки и молодежной политики. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе прием состоялся в дистанционном формате. Онлайн-прием осуществлялся на площадке сайта ВОО "Воспитатели России", а также в социальных сетях общественной приемной.

Традиционно обращения родителей и педагогических работников имеют обширную повестку: улучшение материально-технической базы дошкольных учреждений, инклюзивное образование, режим работы детских садов, различные формы дошкольного образования (обучение азам английского языка на базе детсадов, усиленная подготовка к школе в старших группах), работа дошкольных учреждений в условиях пандемии. По поступившим вопросам обратившиеся граждане получили консультации и интересующую их информацию.

По некоторым вопросам решения приняты оперативно. Например, обращения заведующих двух детских садов из села Дивеево и Канавинского района Нижнего Новгорода сразу получили положительное решение – депутаты включили детские сады в план финансовой поддержки территорий на 2020-2021 гг.

Жительница Арзамаса обратилась с жалобой о существующей практике сбора денежных средств на нужды дошкольного учреждения. Информация передана в соответствующие органы и проверяется.

"Приемы родителей и сотрудников дошкольных учреждений проводятся ежегодно. К сожалению, временно нет возможности встретиться лично с гражданами, которые хотели бы обсудить отдельные вопросы. Решение проблем дошкольных образовательных учреждений – одно из приоритетных направлений во внутренней политике нашего региона. Так, для решения кадрового вопроса устанавливается взаимодействие с профильными вузами, которые готовят специалистов, в том числе и для дошкольных образовательных учреждений. В ближайшее время необходимо совершенствовать систему стимулирующих мер для воспитателей и педагогических работников дошкольных учреждений", - сказала по итогам приема Марина Еминцева.