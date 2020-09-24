"Окская судоверфь" построила первое из серии 10 судов проекта RSD59 для компании "Астрол" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

АО "Окская судоверфь" (Навашино, Нижегородская область) построило и спустило на воду первый из серии, состоящей из десяти судов, сухогруз проекта RSD59. Об этом сообщили в Морском Инженерном Бюро, которое является разработчиком проекта сухогруза.

Многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 8144 тонн получило название "Астрол - 1".

Заказчиком выступает "Государственная лизинговая транспортная компания", для которой "Окская судоверфь" строит 15 судов проекта RSD59: первые пять для судоходной компании "Петротранс" и десять следующих – для судоходной компании "Астрол".

Первые четыре сухогруза для "Петротранса" уже поступили заказчику, пятое судно спущено на воду в конце августа и проходит ходовые и швартовые испытания.

Для компании "Астрол" пока построен один сухогруз. Еще четыре находятся в процессе строительства.

По информации пресс-службы правительства области, "Окская судоверфь", как и "Завод "Красное Сормово" из Нижнего Новгорода, являются ведущими предприятиями судостроения в регионе.

"Предприятия работают стабильно и имеют заказы вплоть до конца 2022 года. Это позволяет надеяться, что обстановка на предприятиях с точки зрения экономики и с точки сохранения сотрудников, заработной платы, будет, как минимум, стабильной", - сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.