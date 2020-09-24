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Общество

"Без участия сотрудников сферы образования невозможны любые перемены к лучшему", - Глеб Никтин

27 сентября 2020 09:00  [68] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем дошкольного работника.

"Ваша профессия играет колоссальную роль в жизни нашего общества. От такта, настроения и настроя работников детских садов зависит развитие их воспитанников. Эта работа требует огромной выдержки и самообладания. Нелегко уследить даже за одним ребенком, а у вас под крылом целые группы!", - говорится в поздравлении.

"Думаю, каждый родитель помнит волнение, с которым он в первый раз приводит ребенка в садик. В вас люди ищут понимания и доброты. Очень сложно оправдать столь высокое доверие, но результат всегда радует и вдохновляет. Первое стихотворение на утреннике не менее ценно, чем победы во взрослой жизни", - добавил Глеб Никитин.

"Мы обязательно продолжим строить новые детские сады в рамках национального проекта "Демография". Будем ремонтировать учреждения, созданные ранее и создавать комфортные условия для сотрудников и воспитанников. Но без вашего участия невозможны любые перемены к лучшему!", - отметил он.

"В этот день благодарю вас за ту энергию, что вы вкладываете в свое дело! Пусть никогда не покидает вас желание заботиться о малышах! Желаю счастья, здоровья и благополучия!", - подытожил губернатор.

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