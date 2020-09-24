Сергей Кабайло считает, что с приходом Евгения Люлина в ЗС НО роль общественных организаций в законотворчестве возрастет Политика

Роль общественных организаций в законотворчестве возрастет с приходом Евгения Люлина, считает председатель Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России, член регионального политсовета партии "Единая Россия" Сергей Кабайло.

Он выразил уверенность, что с назначением Евгения Люлина на должность председателя Законодательного собрания Нижегородской области повысится роль общественных организаций в законотворческой работе, разработке программ и проектов по поддержке и развитию институтов гражданского общества.



"Первый шаг уже сделан: голосование подтвердило, что мы видим Евгения Борисовича Люлина на посту спикера нашего областного Законодательного собрания. Могу сказать, что я как представитель российского профессионального союза общественной организации очень рад этому. Я знаю Евгения Борисовича давно, знаю, как большого профессионала, как человека доступного и простого в общении. И я абсолютно уверен, что с его приходом роль общественных организаций в законотворчестве возрастет. Надеюсь на это и думаю, что так оно и будет", - отметил Сергей Кабайло.



Напомним, 25 сентября на конференции НРО партии "Единая России" принято решение предложить в партийную фракцию в региональном парламенте кандидатуру депутата Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина для выдвижения на должность председателя Законодательного собрания Нижегородской области.