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Общество

Активность солнца повлияет на работу телевизоров в Нижегородской области в сентябре-октябре

26 сентября 2020 10:26  [51] Общество

Активность солнца повлияет на работу телевизоров в Нижегородской области в сентябре-октябре, сообщает правительство региона.

С 27 сентября до 20 октября в Нижнем Новгороде и области возможны помехи и кратковременные перерывы в трансляции эфирных цифровых и аналоговых телерадиопрограмм. Это связано с осенней солнечной интерференцией, приводящей к временному ухудшению качества работы спутниковой связи.

В утренние и дневные часы (преимущественно с 11:00 до 13:00) в трансляции эфирных программ вероятны сбои, продолжительность которых не превысит 20 минут.

Предупреждения о возможных нарушениях в работе спутниковой связи из-за солнечной активности поступили в Нижегородский филиал РТРС из ФГУП "Космическая связь" и АО "Газпром Космические Системы".

Интерференция наблюдается дважды в год: ранней весной и осенью. В это время Солнце, спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой станции выстраиваются на одной линии, что приводит к ухудшению качества приема телерадиоканалов со спутника вплоть до полного пропадания.

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