Залог успешной работы региона - консолидация всех ветвей власти, - Александр Щелоков Политика

"Залог успешной работы и развития всего региона - когда все ветви власти работают в едином режиме, с едиными целями и задачами", - заявил заместитель секретаря НРО партии "Единой России", глава Арзамаса Александр Щелоков, комментируя решение партийной конференции о предложении кандидатуры Евгения Люлина на пост спикера регионального парламента, а также Олега Лавричева - на пост председателя городской Думы Нижнего Новгорода.



Как отметил Александр Щелоков, это касается и регионального, и муниципального уровней. "Кандидатуры, которые сегодня поддержаны, не нуждаются в представлении. Оба человека - с колоссальным опытом, ответственностью и неравнодушием к делу. Они, безусловно, точно понимают, что они делают в представительном органе. Я думаю, что сегодня у нас всех главная задача - адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Нужно смотреть, каким будет 2021 год с точки зрения бюджета. От всего парламента в целом я бы ожидал больше внимания к текущей работе с той законодательной базой, с которой сегодня работают муниципалитеты. Это важно в каждом году, и чем больше вкладываться в это, тем большей будет отдача на местах", - подчеркнул глава Арзамаса.

Напомним, 25 сентября в Нижнем Новгороде состоялась конференция Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия". Делегаты избрали депутата Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина для выдвижения на должность председателя Законодательного собрания и депутата городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева - для выдвижения на должность председателя Думы.