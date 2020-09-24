Пять библиотек нового поколения откроют в Нижегородской области до конца года Общество

Пять библиотек нового поколения откроют в Нижегородской области до конца 2020 года.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 28 сентября состоится торжественное открытие модельной библиотеки на базе Катунской сельской библиотеки в Чкаловске. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Культура", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

"Нижегородская область – ведущий регион по реализации проектов библиотек нового поколения. В 2019 году были созданы три библиотеки нового поколения - в Дзержинске, Гагине и Выксе. В 2020 году будут созданы пять модельных библиотек: уже открылась обновленная Решетихинская поселковая библиотека в Володарском районе, а до конца года учреждения нового формата появятся в Чкаловске, Выксе, Ветлуге и Пильне. Это общественные культурные центры, которые особенно востребованы в районах региона, где нередко ощущается дефицит подобных пространств", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Отметим, Катунская библиотека в Чкаловске – это постоянно пополняемый фонд литературы с 10 тыс. экземпляров. Главным направлением работы учреждения является краеведение. Здесь собран богатый материал по истории села Катунки. С 2019 года в библиотеке начал работу краеведческий клуб. Также при учреждении работают семейный клуб "СемьЯ", женский "Собеседница" и детский патриотический "Моё Отечество".

Напомним, на создание модельных муниципальных библиотек в российских регионах за 2019-2020 годы из федерального бюджета поступило 2 млрд руб. в рамках нацпроекта "Культура". В 2020 году на реализацию проекта дополнительно было выделено 410 млн руб. Конкурсный отбор прошли 62 библиотеки из 34 субъектов, в том числе библиотеки Нижегородской области.